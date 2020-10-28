Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot etme çağrısına destek verdi.

Başkan Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını satın almayın çağrısını Kahramankazan Belediyesi olarak sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

Başkan Oğuz, yaptığı açıklamada, Müslümanlara yönelik Avrupa’da ve dünyanın çeşitli noktalarında son dönemde yapılan ırkçı saldırıların arttığına dikkati çekerek, “Son olarak ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dinimize ve Müslümanlara yapılan saldırıları adeta teşvik eder yöndeki çıkışları kabul edilemez. Bu tavır ve yapılan saldırılar haddini aşarak, faşist bir noktaya doğru evrilmektedir. Hiçbir Müslümanın bu tutumu kabul etmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı çıkış ve Fransız mallarını boykot çağrısı ile adeta tüm dünyada Müslümanların sesi olmuştur” diye konuştu.

Destek vermeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrısına tüm Türkiye’nin ortak bir tutumla destek vermesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, “Bu aşağılık saldırılara karşı tepkimizi en üst düzeyde göstermeliyiz. Yapılan boykotun amacına ulaşması için biz de tüm vatandaşlarımızdan Fransız mallarını kullanmamalarını istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına destek vermeye davet ediyorum” dedi.