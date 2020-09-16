  • BIST 1.115
  • Altın 473,426
  • Dolar 7,4793
  • Euro 8,8642
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 kişi, kuyumcu dükkanı işleten Ö.F.G.’nin (27) boynuna bıçak dayayıp, çantasında 250 bin lirayı gasbetti. Otomobille kaçarken kaza yapan şüphelilerden 1’i yakalanırken, paranın bir bölümünün de ele geçirildiği belirtildi.
Boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler

Olay, 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ö.F.G., akşam saatlerinde 150 bin lira parayı yanına alarak dükkanı kapattı. Ö.F.G., buluştuğu kardeşi S.G.'den de 100 bin lira aldı. Toplam 250 bin lira nakit parayı sırt çantasına koyan Ö.F.G., evine gitti. Aracından inen Ö.F.G.'nin önü 4 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, ''Ver lan çantayı" diyerek Ö.F.G.'nin boğazına bıçak dayadı. Yaşanan arbede sırasında Ö.F.G. boynundan yaralandı. Şüpheliler, hazırda bulunan plakasız beyaz bir otomobile binerek uzaklaştı.

Ö.F.G., aracına binerek şüphelilerin peşine düştü. Ancak şüpheliler izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan yaralanan Ö.F.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Şüpheliler, Kemalpaşa Caddesi'nde plakasız otomobille giderken kaza yaptı. Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir fabrikanın önünde ağaca çarptı. Kazanın ardından 3 şüpheli kaçarken, B.H. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Gasbedilen paranın bir bölümü ele geçirilirken, polis, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL16 Eylül 2020 Çarşamba 09:25
  • İngiliz araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti16 Eylül 2020 Çarşamba 09:24
  • Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resulayn'a huzur getirdi16 Eylül 2020 Çarşamba 09:23
  • Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak16 Eylül 2020 Çarşamba 09:20
  • Boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler16 Eylül 2020 Çarşamba 09:20
  • Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan Küçük Aybüke hayatını kaybetti16 Eylül 2020 Çarşamba 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Eylül 2020 Çarşamba 09:15
  • Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu16 Eylül 2020 Çarşamba 09:14
  • Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma16 Eylül 2020 Çarşamba 09:13
  • Bitlis'te 247 sikke ele geçirildi16 Eylül 2020 Çarşamba 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti