Boz ayı avlayanlar cezadan kaçamadı

Ankara Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yapılan ihbar sonucu 4 yıl önce Soğuksu Milli Parkı'nda izinsiz boz ayı avladığı ortaya çıkan iki şahsa müştereken tazminat cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak boz ayı avlayan iki şahsa idari para cezası uygulandı.

İHBAR SONUCUNDA YAKALANDILAR

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parklar Şefliğiyle iletişime geçti. Soğuksu Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan inceleme neticesinde 2016 yılında yaşadığı avlandığı tespit edilen iki şahsa ceza yazıldı.

MÜŞTEREK PARA CEZASI UYGULANDI

DKMP Ankara Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda: Ankara ili Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbara istinaden Soğuksu Milli Parklar Şefliğince yapılan inceleme neticesinde 2016 yılında yasadışı avlandığı tespit edilen 'Boz Ayı' için 2 şahıs hakkında müştereken tazminat cezası uygulanmıştır" notu düşüldü. Boz Ayı vuranlara 15 bin TL para cezası uygulanıyor.

MERT YILMAZ/iLKSAYFA