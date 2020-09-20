  • BIST 1.112
  • Altın 473,940
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Boz ayı avlayanlar cezadan kaçamadı

Ankara Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yapılan ihbar sonucu 4 yıl önce Soğuksu Milli Parkı'nda izinsiz boz ayı avladığı ortaya çıkan iki şahsa müştereken tazminat cezası uyguladı.
Boz ayı avlayanlar cezadan kaçamadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak boz ayı avlayan iki şahsa idari para cezası uygulandı.

İHBAR SONUCUNDA YAKALANDILAR
Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parklar Şefliğiyle iletişime geçti. Soğuksu Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan inceleme neticesinde 2016 yılında yaşadığı avlandığı tespit edilen iki şahsa ceza yazıldı.

MÜŞTEREK PARA CEZASI UYGULANDI
DKMP Ankara Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda: Ankara ili Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbara istinaden Soğuksu Milli Parklar Şefliğince yapılan inceleme neticesinde 2016 yılında yasadışı avlandığı tespit edilen 'Boz Ayı' için 2 şahıs hakkında müştereken tazminat cezası uygulanmıştır" notu düşüldü. Boz Ayı vuranlara 15 bin TL para cezası uygulanıyor.

MERT YILMAZ/iLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 20 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ20 Eylül 2020 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?20 Eylül 2020 Pazar 09:00
  • Çocuklar Üzerindeki İnternet Bağımlılığı19 Eylül 2020 Cumartesi 06:06
  • Köylüye canlı tavuk sürprizi19 Eylül 2020 Cumartesi 05:05
  • Orta Asya Cumhuriyetlerinde Entegrasyon Süreci Ve Türk Konseyi’nin Önemi (1)19 Eylül 2020 Cumartesi 04:04
  • Bağışıklık dostu, korona düşmanı tarhana yapımı başladı19 Eylül 2020 Cumartesi 03:03
  • İmar Barışı hobi bahçelerini kapsamıyor muydu? 19 Eylül 2020 Cumartesi 02:02
  • Ayakta 5 yolcu alabiliriz19 Eylül 2020 Cumartesi 01:01
  • 18 Eylül 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!18 Eylül 2020 Cuma 10:26
  • Sahibinden satılık test kiti, hastaneye gitmek istemeyen vatandaş hızlı test kitlerine yöneldi18 Eylül 2020 Cuma 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti