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Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.
Bozcaada feribot seferleri haftada üç güne çıkarıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftada 3 gün yapılmasına karar verildi.

Seferler 1 Haziran'dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 19.00'da yapılacak.

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