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Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, daha önce haftada 3 güne çıkarılan Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin, her gün yapılması kararlaştırıldı.
Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arabalı vapur seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın her günü yapılmasına karar verildi.

Yarın başlayacak yeni tarife doğrultusunda seferler, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli-Bozcaada güzergahında da 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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