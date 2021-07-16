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Bozcaada'da bayram tatili öncesi doluluk yüzde 100 oldu

Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. 
Bozcaada'da bayram tatili öncesi doluluk yüzde 100 oldu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti. Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet verilecek.

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TATİLCİLERE 'REZERVASYON' UYARISI

Turizm merkezi Bozcaada'ya tatilcilerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmıştır. Gelecek olan bütün misafirlerimize önerilerimiz, lütfen rezervasyon yaptırmadan adamıza gelmeyin. Aşırı yoğunlukta mağdur kalmayın" dedi.

Otel işletmeci Şiar Güneş ise adadaki konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Şu anda tamamen doluyuz. Misafirlerimizin kesinlikle rezervasyonlu gelmesini tavsiye ediyoruz çünkü buraya geldiklerinde kesinlikle yer bulamayacaktır. Bir de sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmelerini istiyoruz. Sonuçta daha pandemi henüz bitmedi" diye konuştu.

Restoran işletmecisi Uğur Mutay ise Kurban Bayramı tatilinde adanın çok kalabalık olacağını söyleyerek, tatilcilerin konaklama tesislerinde olduğu gibi restoranlar için de rezervasyon yaptırmalarının faydalı olacağını belirtti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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