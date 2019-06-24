Bozdağ: İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi iyi anlamalıyız

Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonucuyla ilgili "Bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmaktır" dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından açıklama yapan AK Partili eski bakan Bekir Bozdağ, "Bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmaktır" dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilen seçimden sonra AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır" diyerek öz eleştiride bulundu.

İşte Bozdağ'ın yapmış olduğu açıklamadan satır başları;

"1) Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır

Ak Partililer olarak bize düşen,

İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi;

doğru dinlemek,

doğru okumak,

doğru anlamak,

gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir

2) İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak;

doğru dinler,

doğru okur,

doğru anlar,

gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz."