Bozdağ'dan kritik değerlendirme

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, İstanbul'da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da gerçekleştirilen seçimden sonra AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır" diyerek öz eleştiride bulundu.

İşte Bozdağ'ın yapmış olduğu açıklamadan satır başları;

"1) Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır



Ak Partililer olarak bize düşen,

İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi;

doğru dinlemek,

doğru okumak,

doğru anlamak,

gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir

2) İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak;

doğru dinler,

doğru okur,

doğru anlar,

gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz."