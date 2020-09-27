Bozkırın Tezenesi Kahramankazan’da anıldı

Türküleriyle yaşamımıza dokunan, Bozkırın Tezenesi olarak anılan halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında Kahramankazan’da düzenlenen programla anıldı.

Kahramankazan Belediyesi, Büyük Usta Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 8. yıl dönümünde düzenlenen programla andı. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen anma programı Serdar Tuncer’in sunumuyla gerçekleştirildi. Programın konukları ise Neşet Ertaş’ın yakın arkadaşı, halk müziği sanatçısı Bayram Bilge Tokel ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz oldu.

Anılarını anlatıp, türkülerini okudular

Koronavirüs önlemleri kapsamında izleyici katılımı olmayan program, Başkan Oğuz’un sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sosyal medya üzerinden büyük bir katılımla takip edilen programda sanatçı Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş’la ilgili anılarını paylaşarak, yine ona ait türküleri seslendirdi. Başkan Oğuz da, gittiği konserlerde ve yaşamında Neşet Ertaş’la ilgili anılarını paylaştı.

Gelecek kuşaklar için önemli

Tokel ve Tuncer, Büyük Usta’yı gelecek nesillere de tanıtmak açısından programın son derece önemli olduğunu belirterek, programı düzenledikleri için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

Ailemizden biriydi

Başkan Oğuz da, Abdallık geleneğinin son büyük ustası Neşet Ertaş’ın, çağımızda ozanlık geleneğinin en güçlü temsilcisi olduğunu belirterek, Ertaş'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsattı. Ertaş’la aynı çağda yaşadıkları ve böylesine bir hazineden beslendikleri için şanslı olduklarını anlatan Oğuz, “Büyük Usta’nın bağlama çalma tekniği, türkü ve bozlak söyleme üslubu; tezlere, incelemelere konu olmuştur. Adına kitaplar yazılmış, sayısız ödüle layık görülmüştür. Onun bir sanatçı olarak ulaştığı makam hepimizce malumdur. Ancak tevazusu makamının da üstündeydi. Onu ailemizden biri gibi görüyorduk. Bu programda bu büyük değerimizi gelecek kuşaklara aktarmada bir vesile olacaktır. Bozkırın Tezenesi, Büyük Usta Neşet Ertaş’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.