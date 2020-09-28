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Bozkırın Tezenesi yad edildi

Yenimahalle Belediyesi, Anadolu bozlak kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş’ı ölümünün 8’inci yılında düzenlenen ağaçlandırma töreni ile yad etti.
Bozkırın Tezenesi yad edildi

Yenimahalle Belediyesi Neşet Ertaş Parkında gerçekleştirilen Neşet Ertaş’ı anma ve ağaçlandırma törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

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Neşet Ertaş Parkına 100 fidan 
Birbirinden değerli eserleri Türk Halk Müziğine kazandıran büyük halk ozanı için düzenlenen anma töreninde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin yanında konumlandırılan Neşet Ertaş Parkına mavi ladin, çam ve leylandi olmak üzere 100 adet fidan ve 100 adet gül dikildi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ile birlikte alana çiçek diken ve fidanları toprakla buluşturan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Kendi ismini verdiğimiz ve Yenimahallelilerin hizmetine sunduğumuz bu parkta, Anadolu’nun bağrından çıkmış önemli bir halk ozanımızı anıyoruz. Neşet Ertaş hayattayken bu parkı yapmak ve heykelini buraya dikmek bize nasip oldu. Değerlerimize ve sanatçılarımıza sahip çıkmak zorundayız. Yazarlarımıza, tiyatro oyuncularımıza, halk ozanlarımıza, bu ülkeye katkı sunan ve ölümsüz eserler kazandırmış sanatçılarımıza değer vermeliyiz. Hepimiz kökenine, inancına, siyasi görüşüne bakmadan bu ülkeye verdiği emeğe ve kazandırdığı değere bakarak bütün sanatçılarımıza sahip çıkmak zorundayız” dedi.

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Yenimahalle’de sanata ve sanatçıya değer var
Yenimahalle’de belediye olarak sanata ve sanatçıya büyük önem verildiğini belirten Başkan Yaşar “ Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de Neşet Ertaş, Nazım Hikmet gibi büyük değerleri yaşatıyoruz. Sanatçılarımız kendi alanlarında ortaya çıkardıkları eserler aracılığı ile Türk kültürünün bir sonraki kuşaklara aktarılmasını sağladı. Ülkemizde ki kardeşliği, sevgiyi ve barışı ön plana çıkarmak için toplum olarak sanata ve sanatçıya büyük önem vermek durumundayız. Neşet Ertaş hayatı boyunca barış ve kardeşliğin peşinden gitti. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın 8’inci ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte kendisini saygı ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

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