Bozkurt'ta 'becayiş' uygulaması: Kaymakam değişti

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 'becayiş' uygulaması kapsamında, daha tecrübeli olan Murat Akıcı kaymakam olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta "becayiş" uygulaması kapsamında yeni kaymakam olarak daha tecrübeli bir isim olan Murat Atıcı'nın görevlendirildiğini açıkladı. İnce'nin açıklaması şöyle:

"Afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlar, oradaki insanlarımızı hiç düşünmeden ve hız kesmeden devam etmektedir.

Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir.

Bozkurt Kaymakamlığı’na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli’de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir.

Burada yapılan, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı’nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibarettir.

Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir."