Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden satılık 4100 ağaç limon

TİGEM’e bağlı Boztepe Tarım İşletmesi sahibi olduğu 4100 ağaç limonu satılığa çıkardı. Tahmini 600 ton limon, toplama işi müşteriye ait olmak üzere satılacak. Tigem'den satılık limon ilanının detayları haberimizde: