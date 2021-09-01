Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden satılık 4100 ağaç limon

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM’e bağlı Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü sahibi olduğu 4100 ağaç limonu satılığa çıkardı.
Tigem'den satılık limon ilanının detayları haberimizde:
İnterdonato çeşidi limon (tahmini 600.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak Açık Artırma Usulü ile satılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.09.2021 14:00
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