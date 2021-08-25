Brandon Hall’dan Akenerji’ye 2 ödül birden

Akenerji, insan kaynakları alanındaki uluslararası ödül programı Brandon Hall Excellence Awards’ın, “Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme” ve “Karma Öğrenmenin En İyi Kullanımı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

İnsan kaynaklarında en prestijli değerlendirmeler arasında gösterilen Brandon Hall Excellence Awards’ta kazananlar açıklandı.

Akenerji, başarılı insan kaynakları uygulamalarıyla ödüle layık bulundu. “Geleceğe Liderlik Et” isimli gelişim programıyla “Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme” ve “Karma Öğrenmenin En İyi Kullanımı” kategorilerinde yarışan şirket, sırasıyla altın ve bronz ödülün sahibi oldu.

“GENÇER: ENERJİNLE FARK YARAT”

İnsan kaynaklarında alınan 2 ödülün Akenerji için önemini belirten Genel Müdür Serhan Gençer, işveren markası olma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Gençer, “Potansiyel adayların çalışmayı arzu ettiği, çalışanların mutlu olduğu ve ayrılanlarınsa daima gurur duyduğu bir işveren markası olma yolundaki çalışmalarımız bize 2 yeni ödül getirdi. ‘Enerjinle fark yarat’ sloganıyla işveren markası hedefimize doğru yürürken insan kaynakları alanındaki uygulamalarımızın ödüllendirilmesinden mutluyuz. Akenerji ailesinin parçası olan herkese teşekkürler” dedi.

Brandon Hall Excellence Awards, uluslararası bağımsız sektör uzmanlarından oluşan jürinin, insan kaynakları uygulamalarını ihtiyaca yanıt verme, işlevsellik, inovasyon ve ölçülebilir fayda gibi kriterlerle değerlendirmesiyle önem taşıyor. Ödüller, 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek konferansta kazanan şirketlere takdim edilecek.