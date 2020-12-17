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Brent petrolün fiyatı son 9 ayın en yüksek seviyesine yakın

Brent petrolün varili son 9 ayın en yüksek seviyesine yaklaşarak, uluslararası piyasalarda 51,64 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün fiyatı son 9 ayın en yüksek seviyesine yakın

Dün 51,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 51,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,39 dolardan alıcı buldu.

Böylelikle, 3 Mart'ta varili 51,86 dolardan işlem gören Brent petrolün varili, son 9 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması önemli rol oynadı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon (yüzde 0,6) varil azalışla 500,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Düşen stoklar dünyanın en büyük petrol tüketicisinin iç talebinin yükseldiğini gösterdiği için fiyatları destekleyici etki gösteriyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Almanya'da aşılamaya 27 Aralık'ta başlanması planlanırken, Fransa Başbakanı Jean Castex aşılamaya bu ay sonu başlayacaklarını belirtti. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise 8 Avrupa ülkesinin aşılamaya aralık ayı içinde aynı gün başlamasını teklif ettiğini açıkladı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı, aşı takvimi kapsamında isteyen herkesin gelecek yıl eylül ayına kadar aşılanacağını duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 51,72 ile 51,78 dolar aralığının direnç, 51,55 ile 51,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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