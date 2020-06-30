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Brent petrolün varili 41,62 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,62 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili 41,62 dolar

Dün 41,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 41,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,41 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin artması küresel petrol talebinin canlandığı sinyalini verirken, dün petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Ancak Libya'nın petrol ihracatını yeniden başlatmaya çalışması küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini de beraberinde getirdi.

Ülkede petrolün çıkartılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Libya üzerindeki ablukanın kaldırılması için komşu ülkelerle müzakerelerin devam ettiği belirtilirken, ülkenin petrol tesislerinin askeri hedef veya siyasette pazarlık kozu olarak kullanılmaması için çözüm arayışı içinde olunduğu kaydedildi.

Arz tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,67 ile 41,82 dolar aralığının direnç, 41,52 ile 41,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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