  • BIST 1.089
  • Altın 468,340
  • Dolar 7,1021
  • Euro 8,4130
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Brent petrolün varili 45,47 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,47 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili 45,47 dolar

Dün 45,25 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,32 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol stoklarındaki sert düşüşler, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi destekliyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azalışla sert düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca ABD dolarının küresel piyasada diğer para birimleri karşısındaki düşüşü de fiyatların yükselişini destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması ve küresel ekonomik büyümedeki düşüş endişeleri fiyatların yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,64 ile 45,76 dolar aralığının direnç, 45,31 ile 45,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pekcan: Türk Eximbank, EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:14
  • Altın fiyatlarında rekorlar devam ediyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:45
  • Karadeniz'in en çok ihracat gerçekleştiren ili Trabzon05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:44
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:43
  • Demirci'den 4,5 milyon liralık 'çan' ihracatı04 Ağustos 2020 Salı 15:50
  • Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 621 bin 736 araç geçti04 Ağustos 2020 Salı 15:49
  • Uludağ İhracatçı Birlikleri temmuzda 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı04 Ağustos 2020 Salı 15:46
  • Güneydoğu'dan 7 ayda 4 milyar 819 milyon dolarlık ihracat04 Ağustos 2020 Salı 15:09
  • Türkiye'den 11 ayda 2 milyar 226 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı04 Ağustos 2020 Salı 13:16
  • Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda yükseldi04 Ağustos 2020 Salı 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti