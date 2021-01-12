Brexit'i ''jambon ve peynirli sandviçle'' ihlal eden ilk kişi oldu

İngiltere’den Hollanda’ya seyahat eden bir şoför, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını yanındaki jambon ve peynirli sandviç ile delen ilk kişi oldu. Hollandalı sınır muhafızları şoförün jambon ve peynirli sandviçine el koydu.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması anlaşması olan Brexit ile ilgili uyarılarını sürdürüyor. Uyarıda Brexit süreciyle birlikte 1 Ocak’tan itibaren vatandaşların AB ülkelerinden et ve süt ürünleri getiremeyeceği açıklandı. İngiltere’den Hollanda’ya seyahat eden bir şoför, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını yanındaki jambon ve peynirli sandviç ile deldi.

JAMBONLU PEYNİRLİ SANDAVİÇLE YAKALANDI

"Brexit'e hoş geldiniz" diyen Hollandalı sınır muhafizlarının karşısında şaşkına dönen İngiliz şoför, " Özür dilerim, tamamen unutmuştum" ifadesini kullandı. Hollandalı sınır muhafızları İngiliz şoföre Brexit anlaşması gereği geçiş için jambon ve peynirli sandviçine el koymak zorunda kalacağını söyledi. Sürücünün geçişine sandviçine el konulduktan sonra izin verildi. İngiliz soför, Brexit anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından ihlali delen ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

AB İLE İNGİLTERE ARASINDA TİCARET ANLAŞMASI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 30 Aralık'ta AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza töreni gerçekleştirilmişti. Anlaşmayı, AB tarafını temsilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen imzalamıştı. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

İTHALAT VERGİSİ ÖDENECEK

İngiliz hükümeti, AB yasalarına göre bireylerin Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelere herhangi bir et veya süt ürünü ile girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Verilen örnekte sandviç örneği ele alınırken eğer sandviçin içerisinde AB’de de bulunan bir yiyecek varsa herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirten hükümet, eğer sandviçin içerisinde AB ülkelerinde olmayan bir ürün bulunursa ürüne ithalat vergisi ödeneceğini açıklamıştı.