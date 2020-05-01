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Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Türkiye Belediyeler Birliği ve Brezilya Belediyeler Birliği arasında video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemler ve tecrübeler paylaşıldı.
Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Brezilya Belediyeler Birliği arasında video konferans üzerinden yapılan toplantıda, belediyelerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemler ve tecrübeler paylaşıldı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile encümen üyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcıları Sao Jose dos Campos Belediye Başkanı Felicio Ramuth ve Teresina Belediye Başkanı Firmino Filho ile "Kovid-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı Toplantısı"nda bir araya geldi.

Video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, sosyal mesafe uygulamalarında belediyelerin görevleri, hayatın normale dönmesi, ekonomik mücadelede belediyelerin uygulamaları, sosyal yardımlar, salgın sürecinde belediyelerin gelirleri gibi konular görüşüldü.

TBB Başkanı Şahin, sürdürülebilir kalkınmada ekonomik kalkınmanın tek başına yeterli olmadığını, insani ve çevresel kalkınmanın ön plana çıktığını tüm dünyanın yaşayarak öğrendiğini belirtti.

Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıl önce millete hizmete başladıklarında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dediklerini ve insanı merkeze alan bir felsefe ile vatandaşlara hizmet yolculuğuna başladıklarını aktaran Şahin, sağlıkta dönüşümün en büyük başarıları olduğuna vurgu yaptı.

Şahin, şöyle konuştu:

"Doğan her çocuğun sağlık sigortası ile doğduğu, herkesin sağlık sistemine ulaşabildiği bir sistemi inşa ettik. Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele veriyoruz. Wuhan'da salgın başlar başlamaz Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bilim Kurulunu oluşturduk ve çıkan kararların en büyük uygulayıcısı belediyeler oldu. Kim kararları uyguladıysa o şehirler düşük risk grubunda kaldı. Erken teşhis, hükümetimizin aldığı tedbirlerle kendi grubumuzdaki ülkelerden çok daha pozitif bir ayrışma yaptık."

"Sizden bu konuda çok şey öğrendik"
Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Felicio Ramuth da Türkiye'nin deneyimlerinden kurumlar arası koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ifade etti.

Belediye Başkanı olduğu Sao Jose dos Campos şehri hakkında bilgiler veren Ramuth, Brezilya'daki sağlık sistemi ve salgına dair vaka sayıları hakkında da ayrıntılar paylaşarak, dünya çapında Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarısının bilindiğine ve sağlıkta büyük bir konumda olduğuna dikkati çekti.

Ramuth, "Sizden bu konuda çok şey öğrendik. Sizler gibi geleceği de düşünüyoruz." dedi.

"Türkiye örnek ülke oldu"
Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Firmino Filho ise son yıllarda teknolojide büyük ilerlemeler görüldüğünü, bu ilerlemelerin ekonomik ve sosyolojik olarak olumlu yanlarının olduğu kadar çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini aktardı.

Kriz sürecinde deneyimleri paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Filho, şunları kaydetti:

"Artık yeni bir dönemdeyiz. Ortak politikalar uygulamamız gerekiyor. Bu krizde ortak kurumların birlikte hareket etmesi çok önemli. Tabii her ülkede belediyeler farklı önlemler alıyor. Her ülkenin kendi yapısı var. Belediyeler krizle doğrudan karşı karşıya. En somut tedbirler esasında belediyeler tarafından alınıyor dolayısıyla ricamıza olumlu cevap verdiğiniz için çok mutluyum. Umarım sizin deneyimlerinizle çok şey öğrenebileceğiz. Merkezi hükümetle belediyeler arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hastalık ve salgınlarda bu anlaşmazlıkların olumsuz etkileri oluyor. Güçlü bir liderliğin ve koordinasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda Türkiye bir örnek ülke oldu."

Aktaş, Sağlıklı Kentler Birliği uygulamalarını paylaştı
TBB encümen üyesi Aktaş, Türkiye'deki yerel yönetim sistemi ve Bursa hakkında bilgi vererek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve başkanlığın yürüttüğü Sağlıklı Kentler Birliğinin uygulamalarını paylaştı.

Salgınla mücadelede ülke konsantrasyonu ve kararlığının çok önemli olduğunu kaydeden Aktaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklar tarafından başarılı bir organizasyona imza atıldığının altını çizdi.

Aktaş, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına da değinerek, uygulamaların nasıl yürütüldüğüne ilişkin teknik bilgi verdi.

Bu sürecin kendilerine, sağlık olmazsa hiçbir şeyin olmayacağını gösterdiğini ifade eden Aktaş, yapılan tüm projelerin sağlık çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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