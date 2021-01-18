Brezilya Kovid-19 aşıları CoronaVac ve AstraZeneca'nın acil durumlarda kullanılmasını onayladı

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca aşılarının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz) ile Sao Paulo eyaletine bağlı Butantan Enstitüsünün başvurusu neticesinde, 5 saat süren toplantının ardından ANVISA yöneticileri, oy birliğiyle Kovid-19 aşıları CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca'nın acil kullanımını onayladı.

Canlı yayınlanan toplantıda, 2 milyon adedi yakın zamanda ülkeye getirilmesi öngörülen AstraZeneca, 6 milyon adedi ise halihazırda ülkede bulunan CoronaVac olmak üzere, ilk etapta 8 milyon aşının uygulanmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan ANVISA, dün, ülkede acil kullanım onayı için başvuru yapılan Rus aşısı Sputnik V'nin, 3. faz klinik deneyleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Sao Paulo'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

ANVISA'nın onayının ardından, ülkedeki ilk Kovid-19 aşısı, 54 yaşındaki Monica Calazans isimli yoğun bakım hemşiresine yapıldı.

Sao Paulo Eyalet Valisi Joao Doria, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Monica Calazans: Kadın, siyahi, hemşire, Sao Paulo Doğu Bölgesi'nde yaşıyor, Brezilya'da aşı olan ilk kişi. Sadece salgınla ön saflarda savaşan kahramanları değil, aynı zamanda Brezliya halkını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Brezilya bu yıl 350 milyon dozdan fazla aşı alacak

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya, toplamda 350 milyondan fazla Kovid-19 aşısını bu yıl almayı planlıyor. Bunlardan 212,4 milyonu AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, 100 milyonu da Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısı olarak öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Fiocruz, Oxford-AstraZeneca aşısının üretim lisansına ve aylık 15 milyon doz üretme kapasitesine sahip. CoronaVac aşısının üretim lisansını bulunduran Butantan ise 2021'in ilk yarısına kadar 50 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, 209 bin 296 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar yaklaşık 8,5 milyon kişide görüldü.