  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1022 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 49 bin 976'ya, vaka sayısı da 36 bin 666 artarak 1 milyon 67 bin 579'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 215 bin 793 vaka ve 12 bin 494 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 824 kişinin ölümüne neden olan virüs, 95 bin 537 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 387 kişi öldü 
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 387 artarak 20 bin 781’e yükseldi. 

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202’ye çıktı. 

Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 131 bin 686 olarak kaydedildi. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. 

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 306 kişi öldü 
Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 413 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. 

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 410 bin 461'e yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 254'e çıktığı kaydedildi. 

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 13 bin 254 artışla 227 bin 756’ya yükseldi. 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti21 Haziran 2020 Pazar 09:45
  • Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira21 Haziran 2020 Pazar 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Haziran 2020 Pazar 09:15
  • Dışişlerinden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarını eleştiren ABD'li kuruluşa tepki21 Haziran 2020 Pazar 09:15
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar21 Haziran 2020 Pazar 09:14
  • Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama21 Haziran 2020 Pazar 09:12
  • Libya ordusu: Sisi'nin açıklamaları apaçık bir dış müdahale ve savaş ilanıdır21 Haziran 2020 Pazar 09:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti21 Haziran 2020 Pazar 09:09
  • Trump New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı21 Haziran 2020 Pazar 09:07
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat21 Haziran 2020 Pazar 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti