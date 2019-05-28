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Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

Brezilya’da son iki günde aynı bölgedeki cezaevlerinde çıkan kavgalarda 55 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.
Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi’nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahkûm ölmüştü. Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkûmlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkûmların ‘boğulma’ ve ‘diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma’ sonucu öldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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