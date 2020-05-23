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Brezilya'da bilanço ağırlaştı

Brezilya'da bilanço ağırlaştı, koronavirüs (corona virüs) nedeniyle ölenlerin sayısı bin 1 artarak 21 bin 48'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.
Brezilya'da bilanço ağırlaştı

Brezilya'da koronavirüs (corona virüs) nedeniyle ölenlerin sayısı bin 1 artarak 21 bin 48'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi.

BREZİLYA'DA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.

'Worldometer' internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19'u 'hafif grip' ile kıyaslayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sokağa çıkma kısıtlamaları, sosyal mesafe gibi tüm dünyada uygulanan tedbirlerin gereksiz olduğunu ve ekonomiye darbe vurduğunu söylemişti.

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