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Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin lideri gözaltına alındı

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin liderlerinden olan Sara Fernanda Giromini gözaltına alındı.
Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin lideri gözaltına alındı

Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi bir grubun liderlerinden Sara Fernanda Giromini antidemokratik eylemlerin araştırıldığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Brezilya Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Alexandre de Moraes'in kararıyla, antidemokratik eylemler soruşturması kapsamında Bolsonaro destekçisi sağcı "300 do Brasil" grubunun liderlerinden Sara Winter olarak tanınan Giromini ile bu grupla ilişkili 5 kişi başkent Brasilia'da gözaltına alındı.

"BOLSONARO'YU DESTEKLEMEK SUÇTUR"

Giromini, sosyal medya hesabından gözaltına alınmasına ilişkin "Resmi: Bolsonaro'yu desteklemek bir suçtur!" paylaşımını yaptı.

Gözaltı sebebinin, "antidemokratik eylemler düzenlemek, ulusal güvenlik kanununa aykırı suç işlemek ve bunlar için bağış toplamak" olduğu açıklandı.

YÜKSEK MAHKEME BİNASINA HAVAİ FİŞEK ATILMIŞTI

Geçen cuma 300 do Brasil grubuna mensup kişilerin düzenledikleri protestolarda Yüksek Mahkeme binasına havai fişek fırlatılmıştı.

Giromini, kendi adının da geçtiği, hakimler hakkında sosyal medyada karalayıcı, tehdit içerikli paylaşımlarda bulunmak ve yalan haber yaymak soruşturmasını protesto etmek için 30 Mayıs'ta STF karşıtı protesto düzenlemişti.

Brezilya'da Bolsonaro destekçileri sık sık Kongre ve Yüksek Mahkeme karşıtı gösteriler düzenliyor. Bu protestoları Bolsonaro'nun da desteklediği biliniyor.

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