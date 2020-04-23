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Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu mezarlar kazılıyor

Brezilya'da yeni tip korona virüs (corona virüs) nedeniyle ölenlerin gömülmesi için toplu mezar kazıldı.
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu mezarlar kazılıyor

Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Brezilya'da açıklanan son verilere göre ülke genelinde 2 bin 906 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği bildirildi. Brezilya'daki salgının merkez üssü Sao Paulo'da bulunan Vila Formosa mezarlığında hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu halde mezar kazıldı. Mezarlıkta çalışan işçiler, açıklanan verilerin doğru olmadığını öne sürerek gerçek sayısının daha fazla olduğunu belirtti. Bir işçi, "Gazetelerdeki rakamlar çok yanlış. Gerçek sayı iki kat daha fazla, belki üç kat" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'da korona virüsten en çok etkilenen ülke durumunda olan Brezilya'da 45 bin 757 Covid-19 vakası bulunuyor.

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