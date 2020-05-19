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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 16 bin 792’ye yükseldi

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 674 artarak 16 bin 792’ye yükseldi.
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 16 bin 792’ye yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 674 kişi daha yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 674 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 792’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 13 bin 140 artarak 254 bin 220’ye ulaştı.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

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