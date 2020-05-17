Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 662'ye yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 845 kişi daha hayatını kaybetti.

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 845 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5. ülke konumunda bulunuyor.