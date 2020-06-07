Brezilya'da Kovid-19 ölümleri binin altına düştü, Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

'Worldometer' internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da 'ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke' konumunda.

MEKSİKA'DA 340 KİŞİ ÖLDÜ

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.