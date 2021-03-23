Brezilya'da son 24 saatte 1383 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1383, Meksika'da 203, Arjantin'de 126, Kolombiya'da 120, Peru'da 141, Şili'de 80, Ekvador'da 27, Honduras'ta 26 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1383 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 295 bin 425’e, 49 bin 293 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 47 bin 526’ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 311 bin 101 vaka ve 67 bin 602 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 507 bin 995’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 1388 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 198 bin 239’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 197 bin 160’a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 740 bin 254’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 126 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 671’e, 6 bin 401 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 252 bin 172’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 37 bin 686 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 120 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 62 bin 148’e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 128 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 342 bin 278’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 235 bin 343’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 366 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 472 bin 790'na, virüse bağlı can kaybı 50 bin 339'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 388 bin 554'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 22 bin 359'a çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 155 artışla 938 bin 94'e, iyileşenlerin sayısı 877 bin 189'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 artarak 16 bin 478'e, vaka sayısı da 253 artışla 312 bin 851'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 271 bin 847 kişi de iyileşti.

Honduras

Honduras basınında çıkan habere göre, son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve 871 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 183 bin 280'ne, virüse bağlı can kaybı 4 bin 469'a, sağlığına kavuşanların sayısı 69 bin 177'ye çıktı.