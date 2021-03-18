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Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 648 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 648 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 648, Meksika'da 789, Arjantin'de 195, Kolombiya'da 130, Peru'da 193, Şili'de 27, Bolivya'da 18 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 284 bin 775’e, 90 bin 303 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 693 bin 838’e yükseldi.

Bu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 243 bin 868 vaka ve 65 bin 519 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 287 bin 57’ye ulaştı.

Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 789 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 455 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 195 bin 908’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 175 bin 462’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 720 bin 430’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin
Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 231’e, 8 bin 304 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 218 bin 425’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 3 bin 121 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya
Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 61 bin 498’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 554 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 314 bin 154’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 212 bin 512’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 193 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 207 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 435 bin 598'ye, virüse bağlı can kaybı 49 bin 523'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 347 bin 160'a yükseldi.

Şili
Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 789'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 395 artışla 905 bin 212'ye, iyileşenlerin sayısı 851 bin 154'e ulaştı.

Bolivya
Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti ve 1068 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 262 bin 56'ya, virüse bağlı can kaybı 12 bin 15'e, sağlığına kavuşanların sayısı 207 bin 643'e çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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