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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1238 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1238 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 47 bin 748'e, vaka sayısı da 22 bin 765 artarak 978 bin 142'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 192 bin 628 vaka ve 11 bin 846 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 412 kişinin ölümüne neden olan virüs, 87 bin 317 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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