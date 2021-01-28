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Brezilyalı eski bakanlardan Avrupa ülkelerine Kovid-19 salgınıyla mücadelede yardım çağrısı

Brezilya’nın eski çevre bakanları, ülkenin Amazon Bölgesi’nde tehlikeli boyutlara ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başa çıkmak için Avrupalı liderlerden yardım istedi.
Brezilyalı eski bakanlardan Avrupa ülkelerine Kovid-19 salgınıyla mücadelede yardım çağrısı

Brezilya hükümetinde 1992 yılından bu yana görev yapmış 9 eski çevre bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Norveç Başbakanı Erna Solberg’e hitaben mektup yazdı.

Mektupta, hem sağlık felaketi hem çevresel felaketle mahvolan Amazon’un, bölgenin sorunlarına karşılıksız ve gerçek çözümler getirmek isteyen dost Avrupa ülkelerinin acil iş birliğine ve dayanışmasına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Amazon’da geçen yıl "orman yangınlarında ve ormansızlaşmada benzeri görülmemiş bir artış" olduğu ifade edilen mektupta, bölgede, Bolsonaro hükümetinin ilk iki yılında kaydedilen ormansızlaşma oranının önceki üç yılın ortalamasından yüzde 82 daha fazla olduğu belirtildi. Mektupta ayrıca orman yangınlarının koronavirüsün sebep olduğu solunum problemlerini daha da kötü hale getirdiği ve bu durumun Amazon’da virüs kaynaklı ölüm oranlarının artmasına sebep olduğu kaydedildi.

Mektupta, bu yılın başında başkent Manaus’ta sağlık sisteminin çökmeye başladığı ve bu durumun diğer eyaletlere yayılma riski taşıdığı vurgulandı.

Oksijen yokluğundan dolayı yüzlerce insanın boğularak öldüğü ifade edilen mektupta, hükümetin ve yerel yönetimlerin bu insanlara yardım edebilmek için gerekli tüm araçlara sahip olmadığına dikkat çekildi.

Mektupta, Amazon halkının ormanların koruyucusu olduğu ve bu halkın olmaması halinde Amazon’u koruyacak kimsenin kalmayacağına vurgu yapıldı.

Söz konusu Avrupa ülkelerinden oksijen tüpü, oksijen konsantratörü, tıbbi oksijen üretim tesisi, sedye, oksimetre ve Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların talep edildiği mektupta, bu zor zamanlarda gösterilecek etkili dayanışma örneğinin Brezilyalılar tarafından asla unutulmayacağı belirtildi.

Mektuba imza atan çevre bakanlarından Rubens Ricupero, Avrupalı liderlere mektup yazma talebinin yerel halktan geldiğini ifade etti.

Ricupero, "Onlar (yerel halk), eyaletin içindeki durumun başkent Manaus’tan çok daha kötü olduğu ancak kimsenin bu durumu dikkate almadığı görüşünde. Onların intibası, terk edilmişlik. Bu (mektup) insani bir fikirdi. Onlar unutuluyorlar." dedi.

Eyaletin ve federal hükümetin ellerinden geleni yapmadığını düşünen Ricupero, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu, "Ne gerekeni yapıyor ne de başkalarının yardım etmesine izin veriyor." diyerek eleştirdi.

Amazon eyaletinde 26 Ocak'ta 192 kişinin ölmesiyle virüse bağlı can kaybı en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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