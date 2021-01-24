  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak

Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bright Osayi-Samuel'in İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4,5 sezonluk sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı22 Ocak 2021 Cuma 18:41
  • Kasımpaşa'da Norveçli futbolcu Tobias Heintz ile yollar ayrıldı22 Ocak 2021 Cuma 14:29
  • Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı22 Ocak 2021 Cuma 11:59
  • Antalyaspor yenilmezlik serisine Konyaspor maçı ile devam etmek istiyor22 Ocak 2021 Cuma 10:40
  • Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor22 Ocak 2021 Cuma 10:14
  • NBA'de Lakers, LeBron James'in öne çıktığı maçta Bucks'ı mağlup etti22 Ocak 2021 Cuma 10:05
  • Futbolda haftanın programı22 Ocak 2021 Cuma 09:19
  • Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 1-121 Ocak 2021 Perşembe 22:14
  • Abdülkadir Ömür ameliyat oldu21 Ocak 2021 Perşembe 21:16
  • MKE Ankaragücü biri yabancı 4 futbolcuyu transfer etti21 Ocak 2021 Perşembe 16:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti