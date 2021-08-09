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Bronz madalyalı güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir'e geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı.
Bronz madalyalı güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir'e geldi

Değirmenboğazında konvoy ile karşılanan Yasemin Adar için Balıkesir Valiliği bahçesinde karşılama töreni yapıldı. Milli güreşçi Yasemin Adar gelişinde Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve birçok sporcu tarafından karşılandı.
Türkiye'nin bu yıl Tokyo Olimpiyatları'nda çok önemli başarılara imza attığını belirten Vali Şıldak, "Ülkemiz Tokyo'dan 13 madalya ile döndü. İki altın madalya, iki gümüş madalya ve dokuz da bronz madalyamız oldu. Ben öncelikle ekip olarak sizi kutluyorum. Yasemin'in bronzu bizim için en güzel ve anlamlı olanı. Bu madalya aynı zamanda Balıkesir'e gurur oldu. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız seni örnek model olarak alıyorlar. Sen gerçekten gurur verici bir başarıya imza attın. Temennimiz bundan sonra ailenle, bütün spor camiası ile, hocalarınla birlikte bu başarıyı daha da yükseltmen. Biz de sana memleketine hoşgeldin diyoruz" dedi.

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Türkiye'ye tarihte hep ilkleri yaşattığını dile getiren milli güreşçi Yasemin Adar, "Çok mutlu ve çok gururluyum. Ben her zaman tarihte ilkleri başaran bir kadın oldum. İlk Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu oldum. Hedefimin her zaman Olimpiyatlar olduğunu söyledim. Elimden geldiğince de sözümü tutmaya çalıştım, hedefim her zaman altın madalyaydı. Ama bronz madalya da benim için çok büyük bir başarı. Çünkü bu madalya da tarihte bir ilk ve ben ilklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Birçok sporcunun da bulunduğu karşılamada şampiyona çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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