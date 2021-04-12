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Brüksel'de Rusya hareketliliği

Rusya'nın Ukrayna sınırında bölgede askeri varlığını ve hareketliliğini artırmasının ardından Ukrayna ve ABD'den NATO'ya üst düzey ziyaretler düzenlenecek.
Brüksel'de Rusya hareketliliği

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de yarın NATO karargahını ziyaret edecek ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

NATO'dan verilen bilgiye göre, Rusya'nın askeri hareketliliğini görüşecek Kuleba ile Stoltenberg'in basına açıklama yapması da bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Kuleba'dan bir gün sonra 14 Nisan'da Brüksel'de olacak. Austin, İsrail'in yanı sıra Almanya'yı kapsayan ziyaretlerinden sonra Brüksel'de NATO karargahına giderek Genel Sekreter Stoltenberg ile görüşme yapacak.

Amerikalı üst düzey yetkililer, Blinken'ın da Brüksel'e gideceğini, masada İran ve Afganistan'ın yanı sıra Rusya-Ukrayna geriliminin olacağını aktarmıştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) gündeminde de Ukrayna-Rusya gerilimi bulunuyor. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısı 19 Nisan'da yapılacak ve toplantının ana gündem maddelerinden birini bu konu oluşturacak.

AB yetkilileri, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeleri ve Rusya'nın sınırdaki askeri hareketliliğini ciddi endişeyle takip ettiklerini belirterek Rusya'ya gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunuyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, bugünkü basın toplantısında, Rusya'nın Minsk Anlaşmasını uygulaması gerektiğini söyledi. Stano, AB'nin Ukrayna sınırında olan biteni çok yakından izlediğini, çeşitli aktörler arasında temasların çeşitli seviyelerde sürdüğünü aktardı.

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna sınırında askeri varlığını ve hareketliliğini artırdığı belirtiliyor. Ukrayna, Rusya'nın askeri birliklerini sınırından çekmesini ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmesini istiyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'taki açıklamasında Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde süren krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında devam eden çatışmaları durdurmak için 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalara göre, bölgede ateşkes sağlanacak, esir takası yapılacak, Kiev yönetimi merkezi gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerini artıracak ve Donbas’a özel statü sağlayacak anayasa değişikliği yapacaktı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna-Rusya sınırının kontrolünü devlete geri verecek, bölgedeki silahlarını çekecekti. Ancak bugüne kadar iki tarafın karşılıklı birbirini ateşkesi ihlal ettiğini suçlamasıyla anlaşmaların yürürlüğe konması aksadı.

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