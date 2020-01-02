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Bruma sürprizi: Görüşmeler başladı

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın transferi için görüşmelere başladı.
Bruma sürprizi: Görüşmeler başladı

Başakşehir, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, İstanbul'a Başakşehir'le görüşmek için geldiği aktarıldı. Bruma'nın menajerinin İstanbul ekibiyle masaya oturduğu ve anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanacağı ifade ediliyor.

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen Portekizli futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

LİGDE 3 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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