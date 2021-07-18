BTC'den yılın ilk 6 ayında 99 milyon 95 bin 854 varil petrol aktı

Ceyhan'daki deniz terminalinden bu yılın ilk 6 ayında en çok sevkiyat, 18 milyon 497 bin 997 varille ocak ayında gerçekleştirildi.

Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden bu yılın ilk 6 ayında 99 milyon 95 bin 854 varil ham petrol sevk edildi.

"Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına sunuluyor.

Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden, hizmete girdiği 2006 yılından geçen senenin sonuna kadar 3 milyar 571 milyon 15 bin 467 varil petrolün 4 bin 659 tankerle dünya pazarına ulaştırıldığı sevkiyatlarda, 2021'in ilk 6 ayında da önemli rakamlara ulaşıldı.

Uzunluğu 1776 kilometre olan ve 1074 kilometresi Türkiye'den geçen hatla, bu yılın ocak-haziran döneminde 137 tankere 99 milyon 95 bin 854 varil yükleme yapıldı.

Terminalde ilk 6 ayda en çok sevkiyat 18 milyon 497 bin 997 varille ocak ayında, en az sevkiyat ise 14 milyon 986 bin 408 varille şubat ayında gerçekleştirildi.

"BOTAŞ International'ın, gelecekte de sektördeki başarılarını artıracağına inanıyorum"

BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, AA muhabirine, bu yıl BOTAŞ International'ın 15'inci yılını kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ekiz, Türkiye'nin enerji alanındaki uluslararası markası olan BOTAŞ International'ın, dinamik çalışma kadrosu ve sunduğu profesyonel hizmetlerle ülkenin küresel piyasada hizmet vermeye devam eden güzide kuruluşlarından olduğuna dikkati çekerek, "Enerji alanında stratejik bir konuma sahip olan kurumumuz, 'Yüzyılın Enerji Projesi' olarak adlandırılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'ndan yüzde 99,5 verimlilikle 3 milyar 670 milyon varilin üstünde Azerbaycan petrolünü, 4 bin 800'ün üstünde tankere güvenli bir şekilde yükleyerek ülkemizin enerjisini geleceğe taşımıştır." diye konuştu.

BOTAŞ International'ın hizmet kalitesini geliştirmek için sürekli çalışmalarda bulunduğunu vurgulayan Ekiz, "Kesintisiz ve sorunsuz petrol akışını sağlayarak, işletme ve bakım hizmetlerini günümüz teknolojilerine uygun hale getiren ve bu doğrultuda bir marka haline gelen BOTAŞ International'ın gelecekte de sektördeki başarılarını artıracağına, bugün olduğu gibi yarın da adından söz ettireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BTC Ham Petrol Boru Hattı

BIL, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.

Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklemeye 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 1776 kilometre uzunluğundaki hattın günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.

Bölgede, her biri 100'er metre çapa, 20'şer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu ve 2 pig istasyonu bulunuyor.