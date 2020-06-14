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BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Büyük bir avantajı kaçırdık

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, büyük bir avantajı kaçırdıklarını söyledi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Büyük bir avantajı kaçırdık

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına çok önemli bir maçı kaybettiklerini ifade etti.

Bugün kaybettikleri için çok üzgün olduklarını aktaran Karaman, "Bir saat boyunca oyunu kontrol altında tutup, golü de bulduk. Ama 9 haftadır kazanamayan bir takımız. Hatadan gol yiyebilirsiniz ama ayağınızdaki topu rakibe verince iş başka tarafa gidiyor." dedi.

Takımın üzerinde 9 haftadır kazanamamanın stresi olduğunu anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Bu derece basit hatalar yapmamalıydık. Yediğimiz ikinci gol, öyle bir gol ki.... Bence haftanın golü, büyük bir şanssızlık. Golü atan için büyük bir beceri, bizim için büyük bir şanssızlık. 2-1 olunca maç içerisinde bocalayabiliriz ama oyuna giren futbolcularımızla takımı diri tutmaya çalıştık. Bugün büyük bir avantajı kaçırdık. Maçın hakkı bu değildi, en azından berabere bitmeliydi. Artık rakiplerin alacağı skorlara bakacağız. Eğer lehimize sonuçlar olursa, gelecek hafta Göztepe maçıyla yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bugünkü mağlubiyet hepimizi kızdırdı ama pes etmek yok. Yarınki sonuçlara göre plan yapacağız." 

Çapa: Oyun anlayışımız umut vericiydi
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, her iki taraf adına da final niteliğinde olan önemli bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.

Ligde öncelikli olarak, alt sıralarla olan puan farkını korumayı hedeflediklerini anlatan Çapa, maça iyi başladıklarını aktararak, "İlk yarı çok net 4 tane pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Maçı iyi oynarken beklemediğimiz anda 1-0 geriye düştük. Ancak ilk yarıdaki oyun anlayışımız umut vericiydi. İkinci yarıda rakibimizin hatalar yapacağını biliyorduk. Nitekim rakibin hatalarından da goller bulduk. İlk yarı kolay olanları atamadık, ikinci yarı zor olanları attık." diye konuştu.

Fuat Çapa, alınan galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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