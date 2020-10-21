BTK’dan eSIM açıklaması geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıs Dr. Ömer Fatih Sayan, eSIM teknolojisi için yeni açıklamalarda bulunarak yakın zamanda ülkemizde eSIM teknolojisinin kullanıma gireceğini açıkladı.

Geçtiğimi yılın Nisan ayında eSIM teknolojisi için ilk fiziki adımların atıldığını belirten Sayan, bugün Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaparak Ocak ayında GSM birliğinden sertifikasyon alındığını ve bu teknolojiyi yerli ve milli imkanlarla üreten 4 ülkeden birinin Türkiye olduğunu açıkladı.

eSIM ile hayatımıza girecek değişiklikler iki ana gruba ayrılıyor. Bunlardan ilki olan bağlı cihazlar; M2M/Iot cihazlara erişimi kolaylaştıracak. Üretim, lojistik, dağıtım, stok tutma ve benzeri süreçler sadeleşecek. Ayrıca yoğun nem, titreşim, darbe veya zaman içinde deformasyon gibi fiziki hasarlar eSIM teknolojisi ile rafa kalkacak.

İkinci ana kategori olan tüketici cihazlarında ise vatandaşların fiziki SIM kartlardaki sınırları ortadan kaldırılacak. Bu teknoloji ile kullanıcıların bayilerden veya posta yoluyla fiziki SIM kart temin etmesi yerine, uzaktan abonelik ya da profil yükleme sayesinde aktivasyon yapılabilecek. Ayrıca cihaza uygun SIM farklılığı sorunu da ortadan kalkacak.

Yakın zamanda eSIM uygulama örneklerini bir çok alanda ve sektörde görmeye başlayacağımızı belirten Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK’nın bu teknoloji için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.