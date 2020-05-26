Bu bayramda nelerden mahrum kaldık?

Korona nedeniyle “Nerede o eski bayramlar?” sözü gerçek oldu. Dünya geneline yayılan salgın belası sosyal hayat gibi asırlardır süregelen bayram geleneklerini de sekteye uğrattı. Vatandaşlar, bir çok şeyden bu bayramda mahrum kaldı.

Bayramlar; birlik-beraberlik ve dayanışmayı sağlayan, herkesin sevgi, saygı ve hoşgörü içinde birbirini kucakladığı, büyüklerin ellerinin öpüldüğü, çocukların sevindirildiği, kalabalık sofralar etrafında toplanıldığı, küslerin barıştırıldığı, ebediyete intikal etmiş aile üyelerinin hatırlandığı günlerdir.

Dini bayramlar, Müslüman erkeklerin 7’den 70’e camilere doluşarak kıldıkları bayram namazıyla başlar. Namaz sonrası büyüklerin elleri öpülerek, küçükler sevindirilerek bayramlaşılır. Bayram boyunca sevgi ve saygı içinde herkes birlikte olurdu.

Gündelik hayatı yeniden şekillendiren koronavirüs belası asırlardır süregelen bayram geleneklerini de olumsuz etkiledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda getirilen bazı kısıtlamalar nedeniyle bugün sona erecek bayramda birçok alışkanlıklardan mahrum kalındı.

Milyonlarca kişinin memleketine gidip sıla-i rahim yaparak kutladıkları bayram bu yıl virüs dolayısıyla buruk ve hüzünlü geçti.

Peki bu bayramda nelerden mahrum kalındı?

-Bayramlarda hazırlıklar çok önce başlanırdı. Bayram temizlikleri yapılır, alışverişler tamamlanır, misafirlere ikramlıklar hazırlanırdı. İnsanlar bayramdan günler önce memleketine gitmek için yola koyulurdu bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle bunlar yaşanamadı.

-Bayramdan bir gün önce yani Arefe günü mezarlıklar ziyaret edilip ebediyete intikal etmiş aile üyelerine dualar okunurdu. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu gelenek yapılamadı. Bu yıl Arefe gününde sadece şehitlikleri şehit yakınlarının ziyaret edilebilmesine izin verildi.

-Bayram namazı da salgın nedeniyle bu yıl kılınamadı. Namaz sonrası cami önlerinde oluşan uzun bayramlaşma görüntüleri de bu yıl yaşanmadı.

-Şehirlerarası kısıtlama ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların memleketine gidememesinden dolayı, vatandaşlar büyükleriyle bir araya gelemedi. Bu durum haliyle bayram sabahının ilk kahvaltı sofrasına da yansıdı. Kalabalık bir şekilde yapılan bayram sofrasında bu yıl toplanılamadı.

-İnsanlar, bu bayramda akrabalarını ve tanıdıklarını da ziyaret edip bayramlaşamadı.

-Bayramların olmazsa olmazı olan şeker, kolonya ve tatlı ikramında bulunulamadığı için bu yıl o ikramlar kaplarında kaldı.

-Bayramlarda evlerde ve sokaklarda çocuk sesleri duyulurdu; ancak virüs nedeniyle bu bayramda çocuklar, aile büyüklerine ve uzun zamandır göremediği arkadaşlarına hasret kaldı. Şeker toplamak için çocuklar bayramlıklarını giyer, günün ilk saatlerinden itibaren dışarıya çıkardı, o görüntüler de bir dahaki bayrama kaldı. Çocuklar bu yıl bayramlık alma telaşına giremedi.

-Huzurevleri ve kimsesi olmayan insanlar da bayramda daha sıkça ziyaret edilirdi. Koronadan dolayı bu bayram ziyaretleri de sekteye uğradı.

-Bayramlar küslerin, dargınların barışmasına bir vesile idi. Bu bayramda insanlar bir araya gelemeyince küslükler de sonlandırılamadı.

-Bayramlarda alışagelmiş hediye alışverişi de internet üzerinden yapıldı.

-Bayram dönüşü insanlar aile büyüklerinin hazırladığı çeşitli yiyecekleri evlerine götürürdü; ancak bu yıl memlekete gidilemediği için bu yiyecekler de kaldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-