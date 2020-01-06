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Bu buluş ağrıyı yok edecek

ABD’li bilim insanları hastanın omurgasında ağrı sinyallerini ileten geni susturarak ağrıyı yok eden bir teknik geliştirdi. Buluş, milyonlarca hastanın ağrı derdine son verecek.
Bu buluş ağrıyı yok edecek

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre San Diego Üniversitesi’nde fareler üzerinde deney yapan araştırmacılar omurgada ağrı sinyallerini ileten bir geni susturacak şekilde hastanın DNA’sını değiştirmeye dayanan bir teknik keşfetti. Keşif, milyonlarca insanın ağrı derdine son verecek. Fareler üzerinde yapılan deneylerin başarılı olmasıyla insanlar üzerindeki denemelerin de gelecek sene başlatılması öngörülüyor. Özellikle ölümcül aşamada hastalar üzerinde deneme yapılması planlanıyor. Genellikle opioid bazlı ağrı kesicilerle tedavi edilen ağrı sorununun yeni yöntemle çözülmesi için gerekli onayın 5 yıl içinde alınabileceği belirtiliyor.

Yeni yöntem, CRISPR adı verilen ve yüksek hassasiyete sahip bir gen düzenleme tekniğine dayanıyor. CRISPR belirli bir geni bulacak şekilde programlanabilen moleküllerden yararlanıyor. Her bir insan hücresi 25 bin adet gen içeriyor ve bu da samanlıkta iğne aramaya benziyor. Ancak bu teknikte oluşturulan özel bir protein, kusurlu genin yerini normal bir genle değiştiriyor. Araştırmacılar geçen ay bir hastanın orak hücre anemisini bu yöntemle tedavi etmeyi başardıklarını açıkladılar. CRISPR tekniğinin farklı bir yöntemini kullanan araştırmacılar bu kez geni değiştirmek yerine susturmayı başardılar. Araştırma şirketinin kurucusu Ana Moreno, “Kalıcı değişiklikler yaratmadan bir geni ya etkin hale getirir ya da baskılayabilirsiniz. Biz de acıya karşı hassasiyete yol açan geni baskılamayı başardık” diye konuştu.

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