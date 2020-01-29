  • BIST 120.416
  • Altın 299,809
  • Dolar 5,9422
  • Euro 6,5399
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Bu çeşmeden maden suyu akıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde topraktan fışkıran maden suyunun cazibesini artırmak için hayat çesmesi yapıldı. Şifalı olduğunu inanılan ve ünü giderek yayılan sudan alabilmek için çevre il ve ilçelerden gelenler bidonlarla su alıyor.
Bu çeşmeden maden suyu akıyor

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nin sakinleri, Bakmaca mevkiinde topraktan fışkıran suyun tadına bakınca, suyun maden suyu olduğunu fark etti. Bunun üzerine suyun cazibesini artırmak için 2005 yılında Kurşunlu Mahallesi Çiftçi Mallarını Koruma Derneği tarafından çeşme yapıldı. Sızıntı şeklinde olan maden suyunun dozer yardımıyla açılarak akış hızının arttırıldığını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Çiftçi Mallarını Koruma Derneği’nden görev aldığımda 2005 yılında burada dozerle bir çalışma yaparak maden suyunu vatandaşlarımıza kazandırdık. Geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerimizden Seyit Ali Memiş tarafından buraya güzel bir çeşme yapıldı. Bakmaca’ya gelen vatandaşlarımıza çeşmeden katkısız bir şekilde istedikleri kadar maden suyunu hem içebiliyorlar hem de şişelere doldurup evlerine götürebiliyorlar. Ücretsiz şekilde yararlanıyorlar. Oldukça faydalı bir su” dedi.

asdas-005.jpg

Mahalle sakinlerinden Efe Güleç ise, "Biz bu suyun tadını seviyoruz. Maden suyu resmen. Gelip bidonlara doldurup içiyoruz. Ücretsiz maden suyu” diye konuştu.

Bu arada suyu şifalı olduğu yönünde yayılan duyumlar üzerine yakın bölgelerden ve çevre illerden gelen vatandaşların da bidonlarla su alıp götürdüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'daki deprem toprağı çatlattı28 Ocak 2020 Salı 08:33
  • 39 Kişinin Katili Kim?28 Ocak 2020 Salı 00:05
  • Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor27 Ocak 2020 Pazartesi 16:54
  • Kaman’lı Geredeoğlu Musa’ya 100 yıl sonra şehitlik madalyası27 Ocak 2020 Pazartesi 11:27
  • 70 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirip avukat oldu27 Ocak 2020 Pazartesi 09:40
  • Kızılırmak kısmen buz tuttu27 Ocak 2020 Pazartesi 09:39
  • Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i27 Ocak 2020 Pazartesi 09:37
  • Nargile kömüründen zehirlenen çift, evlerinde ölü bulundu27 Ocak 2020 Pazartesi 05:04
  • Kötü başladı27 Ocak 2020 Pazartesi 00:05
  • İz bırakanlar 727 Ocak 2020 Pazartesi 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti