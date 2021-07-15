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'Bu çocuğun elinde silah değil kalem olmalıydı'

HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Solmaz Öğrünç,"Bu çocuğun elinde silah değil kalem olmalıydı. Okul okumalıydı. Baran sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol." dedi.
'Bu çocuğun elinde silah değil kalem olmalıydı'

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 682'nci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Öğrünç, "Çocuklarımızı bildiğimiz adreste arıyoruz. Bu çocuğun elinde silah değil kalem olmalıydı. Okul okumalıydı. Baran, sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil." dedi.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ da evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

"Çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. HDP aracılığıyla oğlumu götürdüler." diyen Üçdağ, oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.

Üçdağ, "Oğlum güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak teslim olanlar çoğaldı. Sen de evine gel. Kapım sana açık. Devletimize sığın." diye konuştu.

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