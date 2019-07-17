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Bu da konkordato kaçağı

BURSA Gemlik’te 38 kişinin mağdur olduğu iddiası ile gözaltına alınan konkordato kaçağı Harun Çoban, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu da konkordato kaçağı

Çobanoğlu Ticaret adına mahkemeden aldığı konkordato kararı öncesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden çeşitli mallar alarak konkordato sonrasına çek kestiği öne sürülen iş adamı Harun Çoban tarafından mağdur edildiklerini öne süren çok sayıda kişinin savcılığa şikayette bulundu.

Niğde'de yakalanan Çoban, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekiplerine teslim edildi. Gece geç saatlerde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ilk sorgusu gerçekleştirilen Harun Çoban geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi'nde savcı karşısına çıkarıldı. Adliyede savcıya ve karşı karşıya geldiği alacaklılarına borçları ödeme taahhüdünde bulunan Harun Çoban, konkordato öncesi ve sonrasındaki ticari işlemleri incelendikten sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Alacaklılar ise borcun belirtilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, asıl borcun 300 milyon TL'den fazla olduğunu iddia etti.

Harun Çoban hakkında suç duyurusunda bulunan 38 mağdur soruşturma savcısı tarafından tek tek dinlendi. Yaklaşık 6 saat süren ifadenin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ifade veren Harun Çoban, tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

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