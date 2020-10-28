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'Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz'

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, "Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir seri yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik iğrenç çabasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
'Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz'

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yazılı açıklamasında, Fransa'nın Türk ve İslam dünyasına karşı kadim düşmanlığının tekrar nüksettiğini belirtti. 

Fransa'nın sömürgeci ve kanlı geçmişini unutup, uzun ve şanlı tarihinde hiçbir zaman sömürgecilik yapmayan Türk devletine ve necip Türk milletine demokrasi dersi verme küstahlığında bulunduğunu vurgulayan Özdemir, demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda dünyada en son konuşacak devletin Fransa olduğunu bildirdi.

Fransa'nın düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesine bürünerek alenen İslam düşmanlığı yaptığını ifade eden Özdemir, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in manevi şahsına hakaret ederek yüz milyonlarca Müslümanı provoke etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türk devleti ve Türk milletine yönelik sistematik bir saldırı başlatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, ayrıca şunları kaydetti:

"Biz Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru ve yılmaz savunucusu Türkmen Alevileri olarak Fransa'nın genlerine işlemiş Türk ve İslam düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmayanlar şimdi de tüm edepsizlikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor. Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur."

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