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Bu fotoğraf işçilerin başını yaktı!

Düzce'de bir tekstil fabrikasında işçiler, patronlarının doğum günü kutlamak için fabrika içinde halaylı parti düzenledi.
Bu fotoğraf işçilerin başını yaktı!

Düzce’nin Gölyaka sapağında bulunan DORÜS sanayi alanı içerisindeki bir tekstil fabrikasında işçiler, iş yeri sahibi S. Ö. için doğum günü partisi düzenledi. Partide oyun havası ile oyun oynayan ve halay çeken işçiler, doğum günü partisinin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

47 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Paylaşılan fotoğrafların ardından harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile iş yeri yönetimi ile birlikte toplamda 15 kişinin kurallara uymadığını tespit etti.

Yapılan tespitler sonrasında İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği kişi başı 3 bin 150 liradan toplamda 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

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