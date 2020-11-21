  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı.
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, avro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dijital ödeme platformunda kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı20 Kasım 2020 Cuma 16:43
  • Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir20 Kasım 2020 Cuma 16:19
  • Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor20 Kasım 2020 Cuma 15:47
  • Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi20 Kasım 2020 Cuma 14:34
  • Çerezlik kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü20 Kasım 2020 Cuma 14:33
  • TürkTraktör'ün traktörleri yüzde 90'a varan yerlilikle üretiliyor20 Kasım 2020 Cuma 14:32
  • Mandalinada 10 ayda 174 milyon dolarlık ihracat20 Kasım 2020 Cuma 11:24
  • İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır20 Kasım 2020 Cuma 11:23
  • Arazi toplulaştırma seferberliği hızlandırılıyor20 Kasım 2020 Cuma 11:22
  • Türk pamuğuna talep Kovid-19'a rağmen arttı20 Kasım 2020 Cuma 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti