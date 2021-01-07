Hafta sonuna yaklaşılırken, vatandaşlar ‘bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı’ sorusunun cevabını merak ediyor. Bu konudaki belirsizlik sürerken, Bilim Kurulu Üyesi İlhan’dan gelen bir açıklama sokağa çıkma yasağı devam ediyor dedirtti.

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları olumlu yönde etkisini göstermeye devam ederken, bu hafta sonu da yasağın uygulanıp uygulanmayacağı sorgulanıyor.

Hafta sonuna yaklaşılırken, vatandaşlar ‘bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı’ sorusunun cevabını merak ediyor. Bu konudaki belirsizlik sürerken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’dan gelen bir açıklama sokağa çıkma yasağı devam ediyor dedirtti.

Prof. İlhan’ın yasakların sürdüğünü gösteren sözleri şöyle oldu: “15 Şubat sonrasında kısıtlamalarıın kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktıır.”

Bu arada hafta içi akşam saat 21.00’den sonra ve hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmediği konusunda Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Bilim Kurulu’nun bugün yarın toplanıp, yasakların devam etmesi veya sonlandırılması yönünde bir tavsiyede bulunması halinde, devletin tepesinden aynı yönde açıklama gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı 'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması son olarak 4 Ocak pazartesi günü gelmişti.

Bakanlık açıklamasında yasağın bilançosu paylaşılmıştı. Açıklamada, son hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan toplam 51 bin 152 vatandaşa adli veya idari ceza uygulandığı bildirilmişti.

Açıklamada yer alan "Korona salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkmaa kısıtlamasına devam edilmektedir" ifadesi, yasakların devam ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

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