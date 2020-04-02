  • BIST 89.301
  • Altın 341,302
  • Dolar 6,6578
  • Euro 7,2697
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 12 °C
»

Bu kez iyi haber geldi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 200 bini aştı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü, Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya, Almanya ve İtalya oldu.
Bu kez iyi haber geldi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 200 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı. 

EN ÇOK ÇİN'DEKİ VAKALAR İYİLEŞTİ

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.

İSPANYA'DA EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI

*İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.

*Dünyada Kovid-19'dan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın verilere göre son 24 saatte ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.

*Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2 bin 800'ünün bakımevlerinde kalan yaşlılar oldukları belirtildi. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.

İRAN'DA 124 KURBAN DAHA

*İran'da son 24 saatte 124 kişi yaşamını yitirdi, böylece ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son bilgileri paylaşmıştı. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 277'ye yükseldiğini duyurmuştu. Toplam vaka sayısı ise 15 bin 679.

Koca şunları kaydetmişti: "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL'DA

Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. Yüzde 60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 88 ülke Türkiye'den destek istedi02 Nisan 2020 Perşembe 13:31
  • Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı belli oldu: İşte detaylar02 Nisan 2020 Perşembe 13:28
  • Bakan Albayrak'tan kur'an kursu öğrenci açıklaması: Ek ders ücret ödemeleri devam edecek mi?02 Nisan 2020 Perşembe 12:51
  • Yerlikaya'dan eczane açıklaması: Hangi saatler arasında açık kalacak?02 Nisan 2020 Perşembe 11:45
  • Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK öğrencilerinin mart ayı yurt ücretleri iade ediliyor02 Nisan 2020 Perşembe 11:41
  • İhracat rakamları açıklandı02 Nisan 2020 Perşembe 11:36
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Öngörümüz turizm sezonu mayıs sonuna ertelenecek02 Nisan 2020 Perşembe 11:35
  • Kamu ihalelerine koronavirüs ayarı02 Nisan 2020 Perşembe 11:08
  • Tartışılan validen açıklama geldi02 Nisan 2020 Perşembe 11:05
  • Bakan Varank'tan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama02 Nisan 2020 Perşembe 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti