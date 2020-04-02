Bu kez iyi haber geldi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 200 bini aştı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü, Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya, Almanya ve İtalya oldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 200 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

EN ÇOK ÇİN'DEKİ VAKALAR İYİLEŞTİ

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.

İSPANYA'DA EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI

*İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.

*Dünyada Kovid-19'dan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın verilere göre son 24 saatte ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.

*Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2 bin 800'ünün bakımevlerinde kalan yaşlılar oldukları belirtildi. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.

İRAN'DA 124 KURBAN DAHA

*İran'da son 24 saatte 124 kişi yaşamını yitirdi, böylece ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son bilgileri paylaşmıştı. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 277'ye yükseldiğini duyurmuştu. Toplam vaka sayısı ise 15 bin 679.

Koca şunları kaydetmişti: "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL'DA

Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. Yüzde 60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.