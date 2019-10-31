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Bu kez 'kurallara uygun' drift şov yaptılar

Bu kez 'kurallara uygun' drift şov yaptılar
Drift denilince akıllara sosyal medyada ve haberlerde sıkça izlediğimiz, araçlarla yapılan tehlikeli şovlar geliyor.

Aslında Drift, kurallarına uygun yapıldığında güvenli bir otomobil sporu. Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova,“ Driftin Türkiye’de geçmişi 10 seneye dayanıyor. Dünyada da yeni zaten.  Drift, insanların içerisinde oldukça fazla coşku uyandıran, çok eğlenceli bir motor sporu türü" dedi. Şutova, "Her savrulan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşındığı zaman, tanıtmaya yönelik, kamu spotu anlamında bütün emeklerimiz bir anda uçup gidebiliyor" diye konuştu.

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