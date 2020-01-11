Bu kez niye geldin: Washington'un hamlesi pek çok soru işaretine neden oldu

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, Süleymani suikastından sonra Türkiye’ye gelmesi, “ajandasında bu kez ne var” sorularını beraberinde getirdi.

Yeni yılla birlikte hızlanan Suriye sürecinde başkent dün sürpriz bir konuk ağırladı. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara’da yoğun temas trafiğinde bulundu. İlk ziyaretini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yapan Jeffrey, ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Jeffrey, Ankara temasları kapsamında Suriye muhalefetinden isimlerle de görüştü. Bu görüşmelerde Jeffrey’nin özellikle 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin süreçleri gündeme getirdiği belirtildi. Halen Suriye’de siyasi çözüm için yürütülen ‘anayasa komisyonu’ çalışmaları sahada Rusya, Esed ve İran’ın saldırıları nedeniyle çok ağır ilerliyor.

AJANDASINDA NE VAR?

Jeffrey, Ankara ziyaretinin ardından Riyad’a geçecek. Burada Suudi üst düzey yetkililerle de bir araya gelecek. ABD ile İran arasında gerilimin devam ettiği bir sırada Jeffrey’in bölge ziyaretlerine hangi ajandayla çıktığı merak uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Jeffrey ile görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin füzeli saldırı sonucu öldürülmesi ardından tırmanan ABD-İran gerilimi ve bu gerilimin Irak topraklarında yaşanması üzerine Irak ve Suriye coğrafyasında ABD’ye yönelik tepkiler artmış, Irak hükümeti yabancı ülke ordularının ülkeyi terk etmesini istemişti. Bu kritik ortamda Jeffrey’nin Ankara’ya bazı taleplerle gelmiş olabileceği belirtiliyor.

ABD’YE GÜVEN SARSILDI

Alınan bilgilere göre Jeffrey’nin Ankara temaslarında, Güvenli Bölge Mutabakatı, Barış Pınarı Harekât sahasındaki son durum, İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar ve göç hareketi, güvenli bölge tesisine olan ihtiyaç, siyasi çözüm sürecinde gelinen son aşama ayrıntılı olarak değerlendirildi. Suriye’deki duruma ilişkin ABD ile son olarak Barış Pınarı operasyonlarının 120 saat durdurulması ve güvenli bölgenin tesisi sözünün verildiği mutabakat kapsamında yoğun temaslar yürütülmüş ancak Ankara’da imzalanan mutabakat zaptı uygulama safhasında beklentileri karşılamamıştı. Türkiye, terörist unsurların 30 km’lik derinlikten çıkarılması ve ağır silahların toplanmasını istese de Amerika bu sözünü tutmayarak kendi askerlerini Erbil’e taşımıştı. Son olarak önceki gün Barış Pınarı harekât bölgesinde teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 4 asker şehit olmuştu. Jeffrey’e bu tablonun müttefiklik ruhuna uymadığı bir kez daha ifade edildi.

RAKKA-HASEKE TERÖR ÜSSÜ

Terör örgütü PKK/YPG halen işgali altında tuttuğu Rakka ve Haseke bölgelerini terör üssü olarak kullanıyor. Bu bölgedeki teröristler Türkiye kontrolündeki Tel Rıfat-Rasulayn hattını hedef alıyor. PKK/YPG özellikle Rakka ve Haseke’de hazırladıkları bombalı araçlarla kuzeydeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesindeki sivillere ve askeri kontrol noktalarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Tüm dünyaya DEAŞ ile mücadele ettiği algısını

yaymaya çalışan terör örgütü, Fırat’ın doğusunda DEAŞ’ın kullandığı yöntemlerle terör ortamını körüklüyor.